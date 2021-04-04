Пять человек госпитализировали после аварии с автобусом в Хабаровском крае

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Авария с участием рейсового автобуса случилась в Хабаровском крае. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя краевого УГИБДД.

По его данным, ДТП случилось утром в воскресенье, 4 апреля.

"Рейсовый автобус маршрута №7, ехавший в направлении поселка Березовка, съехал с проезжей части", – сообщил представитель ведомства.

По предварительным данным, водителю стало плохо во время поездки. Это явилось причиной аварии.

В автобусе на момент ДТП находились 17 человек. В результате случившегося пострадал сам водитель и четыре пассажира. Они были госпитализированы в краевую больницу №2. Представитель УГИБДД добавил, что пострадавшие получили ушибы.

Ранее 15 человек пострадали в аварии с участием автобуса и двух легковушек в Туле. 14 пострадавших были доставлены в Тульскую городскую клиническую больницу, а также городскую больницу.