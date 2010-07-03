Два человека пострадали при пожаре в центре столицы

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в жилом доме, расположенном в Басманном районе в центре столицы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, пострадали два человека.

Возгорание произошло по адресу: улица Бакунинская, дом 58, строение 1 в квартире на четвертом этаже.

Площадь пожара составила 42,5 квадратных метра. Самостоятельно из подъезда вышли 11 человек.