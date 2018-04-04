При тушении пожара в ТЦ "Персей для детей" пострадали шестеро спасателей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Шестеро пожарных пострадали в результате пожара в торговом центре "Персей для детей" в столичном районе "Соколиная гора", сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло в складском помещении на шестом этаже здания, расположенного на улице Малая Семеновская, дом № 28. Погиб один сотрудник торгового центра.

Следственный комитет возбудил уголовные дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте происшествия работает группа следователей и криминалистов.

К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано, его площадь составила 80 квадратных метров.

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