Два человека пострадали при пожаре в ТЦ "Персей для детей"

Два человека, один из которых – пожарный, пострадали при пожаре в торговом центре "Персей для детей" в столичном районе Соколиная гора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Возгорание произошло на 4-м этаже здания, расположенного на улице Малая Семеновская, дом № 28. Сейчас на месте работают спасатели. Пострадавших эвакуировали по спасательной лестнице.

По предварительным данным, пожару присвоили второй уровень сложности.





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