Выползший к сахалинским рыбакам тюлененок умер

Фото: скриншот видео телеграм-канала "РУ_ЧП"

На Сахалине рыбаки на протяжении двух дней выхаживали тюлененка, который сам выполз к людям на запах рыбы. Об этом сообщает портал "Вести.Ru".

Отмечается, что сахалинцы назвали детеныша сивуча Валерой и ухаживали за ним несколько дней. Мужчины обустроили ему лежбище, укутывали зверька, а также кормили рыбой, однако спустя время животное скончалось.

Экологи обвинили в гибели тюлененка рыбаков, заявив, что его нельзя было греть и кормить.

"Животное ни в коем случае нельзя было греть, кормить и трогать, а только наблюдать со стороны, чтобы не спугнуть мать в случае ее возвращения", – отметил руководитель фонда "Зеленый Сахалин" Александр Иванов.

Рыбаки же, в свою очередь, стали защищаться от нападок экологов, отметив, что следовали всем рекомендациям волонтеров.

"Да, мы его укрывали, но только тогда, когда ехали в машине. Нам изначально изложили, что перевозить его нужно очень аккуратно. Поэтому мы делали все медленно и чуть ли не на носилках", – сообщил сахалинец.

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