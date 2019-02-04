ТРЦ "Океания" эвакуировали из-за подозрительного предмета

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Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Торгово-развлекательный центр "Океания", который находится на Кутузовском проспекте, эвакуировали из-за подозрительного бесхозного предмета, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

"В ТЦ "Океания" по адресу Кутузовский проспект, дом 57 сейчас проводится эвакуация", – сообщил собеседник агентства.

Источник агентства в экстренных службах уточнил, что в здании обнаружили подозрительный предмет.

"В настоящий момент эвакуированы около 300 человек", – уточнил источник.