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09:48

Российский самолет совершил вынужденную посадку в Будапеште

происшествия транспорт

09:48

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" экстренно сел Будапеште. Лайнер Airbus выполнял рейс из Белграда в Москву и должен был прибыть в 23:35.

По данным СМИ, самолет экстренно прервал полет из-за запаха дыма в кабине. Командир экстренно запросил посадку в ближайшем аэропорту – Будапеште. В результате инцидента никто не пострадал.

За пассажирами был направлен резервный борт, передает "Интерфакс".

На прошлой неделе самолет молдавской авиакомпании FlyOne, который следовал по маршруту Москва – Кишинев, вынужденно приземлился в Одессе. Украинские СМИ сообщали, что причиной вынужденной посадки стали плохие погодные условия в молдавской столице.

происшествия транспорт

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