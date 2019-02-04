Российский самолет совершил вынужденную посадку в Будапеште

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" экстренно сел Будапеште. Лайнер Airbus выполнял рейс из Белграда в Москву и должен был прибыть в 23:35.

По данным СМИ, самолет экстренно прервал полет из-за запаха дыма в кабине. Командир экстренно запросил посадку в ближайшем аэропорту – Будапеште. В результате инцидента никто не пострадал.

За пассажирами был направлен резервный борт, передает "Интерфакс".

На прошлой неделе самолет молдавской авиакомпании FlyOne, который следовал по маршруту Москва – Кишинев, вынужденно приземлился в Одессе. Украинские СМИ сообщали, что причиной вынужденной посадки стали плохие погодные условия в молдавской столице.