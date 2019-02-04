Российский самолет совершил вынужденную посадку в Будапеште

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" экстренно сел Будапеште. Лайнер Airbus выполнял рейс из Белграда в Москву и должен был прибыть в 23:35.
По данным СМИ, самолет экстренно прервал полет из-за запаха дыма в кабине. Командир экстренно запросил посадку в ближайшем аэропорту – Будапеште. В результате инцидента никто не пострадал.
За пассажирами был направлен резервный борт, передает "Интерфакс".
На прошлой неделе самолет молдавской авиакомпании FlyOne, который следовал по маршруту Москва – Кишинев, вынужденно приземлился в Одессе. Украинские СМИ сообщали, что причиной вынужденной посадки стали плохие погодные условия в молдавской столице.
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