При тушении пожара в доме на востоке Москвы спасли 14 человек

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел в жилом доме в районе Вешняки на востоке столицы.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по городу, спасено 14 человек. включая троих детей.

Возгорание мебели на лестничной площадке произошло по адресу: улица Косинская, дом 28, корпус 3.

Пожарные ликвидировали горение на площади пять квадратных метров.