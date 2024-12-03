Мужчина скончался в Подмосковье из-за неправильной работы с болгаркой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Дмитровского городского округа погиб на своем участке из-за нарушения правил безопасности при работе с болгаркой, сообщает Агентство "Москва".

Сообщение об инциденте в селе Костине поступило в полицию Дмитрова накануне вечером. Прибывшие на место правоохранители нашли тело 53-летнего мужчины с проникающим ранением передней поверхности груди.

Сожительница покойного рассказала, что мужчина занимался домашними делами и около 18:00 пошел в подсобное помещение, чтобы взять болгарку. Спустя примерно 10 минут она вышла из дома и обнаружила его, лежащим на земле в крови.

По результатам следственно-медицинской экспертизы смерть наступила из-за кровопотери, вызванной ранением грудной клетки болгаркой.

Ранее на берегу Москвы-реки в районе Хорошёво-Мнёвники нашли раненого мужчину. Потерпевший 1968 года рождения был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с колото-резаными ранениями живота. Позже он скончался в больнице. Хорошёвская межрайонная прокуратура работает над установлением всех обстоятельств произошедшего, а также лица, напавшего на погибшего.