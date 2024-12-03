Столичная школа № 1589 начала внутреннее расследование после жалобы на учителя

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московская школа № 1589 проводит внутреннее расследование после жалобы родителей одной из учениц на преподавателя. Об этом Агентству "Москва" заявила директор образовательного учреждения Елена Комара.

Ранее СМИ писали, что родители школьницы пожаловались на учителя из-за того, что та якобы побила и оттаскала за уши их дочь. По словам Комары, школа готова сотрудничать с правоохранительными органами.

"Мы находимся на связи с родителями", – уточнила она.

Директор отметила, что администрация учреждения предложила семье ученицы помощь специалистов городского психолого-педагогического центра.

Самого преподавателя – Анастасию Козелкову – Комара охарактеризовала как учителя с "уникальным педагогическим опытом", который проработал в школе свыше 14 лет. За это время Козелкова заслужила уважение коллектива и родительского сообщества, подчеркнула директор.

Между тем родители учеников одного из классов школы № 3 в подмосковном Одинцове заступились за классного руководителя после скандала. Учитель якобы не отпустила ребенка в туалет во время урока, из-за чего тот не дотерпел до перемены и обмочился в кабинете.

Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру, написала заявление на директора и жалобу в министерство образования. Родители же положительно оценивают педагога и в качестве поддержки написали благодарственное письмо. Директор учреждения также охарактеризовал мать пострадавшего ребенка как скандальную и добавил, что она травит учителя на протяжении четырех лет.