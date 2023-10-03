Один человек погиб и один получил травмы в результате ДТП в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Один человек погиб и один пострадал из-за ДТП в ТиНАО. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"2 октября в 21:26 в районе СНТ "Пыхчево" произошло столкновение двух транспортных средств с последующим наездом на бетонное ограждение", – заявили в ведомстве.

Как сообщили сотрудники ГИБДД, 38-летняя женщина за рулем квадроцикла Stels ехала из СНТ "Пыхчево" в сторону деревни Власьево. Возле дома № 1 она влетела в скутер Tank, которым управлял несовершеннолетний. Молодой человек ехал в попутном направлении впереди, а после столкновения наехал на препятствие в виде бетонных блоков.

В результате аварии 58-летняя пассажирка квадроцикла скончалась на месте от полученных травм, а женщину, которая была за рулем Stels, привезли в больницу в тяжелом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что автомобиль протаранил группу детей на нерегулируемом пешеходном переходе в японском городе Киото. Пострадали трое школьников, их жизни ничего не угрожает. Авария произошла, когда дети направлялись на учебу в младшую школу. Полиция задержала 59-летнего водителя автомобиля.

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