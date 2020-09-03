Взрослый мужчина в США притворился подростком и пошел в школу

15:03
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Полицейские в США арестовали 21-летнего мужчину, который притворялся 14-летним школьником. Об этом сообщает Fox24.
Правоохранители отреагировали на заявление жительницы Милледжвилла. Женщина рассказала, как встретила бездомного подростка, который заявил, что ему 14 лет, а жить – негде.
Подобравшая мальчика не только обратилась в местный департамент по вопросам охраны детей, но и оставила его жить у себя. Кроме того, женщина записала ребенка в школу.
Впоследствии между жительницей Милледжвилла и подростком произошел конфликт, после чего последний ушел из дома, причем забрал с собой выданный в школе ноутбук. Задержавшая парня полиция установила, что его на самом деле зовут Абей Холмс и ему уже исполнился 21 год.
Теперь Холмсу грозит ответственность за предоставление ложных сведений и фальсификацию документов.
Один из самых необычных случаев притворства произошел в Перу. Мэр местного города Тантара Хайме Роналдо Урбина Торрес залез в гроб и сымитировал собственную смерть. Таким образом мужчина пытался избежать ответственности за нарушение карантина.
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