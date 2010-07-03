СК заинтересовался отравлением детей в подмосковном детском лагере

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Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления 10 детей и воспитателя в лагере отдыха в подмосковной Коломне, сообщает Агентство "Москва".

10 детей и один воспитатель молодежного центра "Солнечный Олимп" были госпитализированы с жалобами на боль в животе. Сейчас их обследуют на предмет вирусной инфекции.

СК организовал проведение доследственной проверки совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что семь детей в возрасте от 11 до 15 лет получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Их доставили в Коломенскую районную больницу.