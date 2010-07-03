Из-за ДТП на улице Басовской ограничили движение

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

На юго-востоке столицы ограничено движение транспорта.

На улице Басовской в районе дома №6 произошло ДТП. "Движение открыто по одной полосе", – говорится на странице "Московского транспорта" в микроблоге Twitter.

В пресс-службе ГИБДД Агентству "Москва" сообщили, что водитель автомобиля наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Ранее сообщалось, что на Большой Сухаревской площади в результате ДТП пострадали два человека. Столкнулись полицейский автомобиль и такси.

