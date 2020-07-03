Дмитрия Захарченко отправили из СИЗО в колонию Мордовии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченк этапирован из СИЗО в исправительную колонию в Мордовию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.

"Дмитрия Викторовича этапировали из изолятора в колонию, истек трехмесячный срок его пребывания в СИЗО, куда его доставили для ознакомления с материалами дела. Из-за пандемии знакомиться с делом он начал только в июне, успел изучить всего шесть томов", – рассказал адвокат.

В конце марта Захарченко был этапирован в Москву для ознакомления с новым уголовным делом. Материалы его дела насчитывают 57 томов.

10 июня 2019 года суд приговорил экс-полковника МВД к 13 годам колонии строгого режима. Ему также назначали штраф – 117 миллионов 990 тысяч рублей. Впоследствии приговор смягчили до 12,5 лет. При этом сам Захарченко не признал вину ни по одному эпизоду обвинения.

Суд установил, что Захарченко, являясь должностным лицом, получил взятку в особо крупном размере. Следствие вменяло ему получение двух взяток и воспрепятствование производству предварительного расследования. Также ему вменяли получение 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ля Маре".

