Дочери экс-вратаря "Зенита" Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

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Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы.

Как говорится в Telegram Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, ее обвиняют в торговле наркотиками.

Отмечается, что девушку направили в психиатрический диспансер для прохождения экспертизы.

О задержании 16-летней дочери экс-игрока сборной России стало известно в марте, передает RT.

Тогда Следственный комитет (СК) завел дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере.

Бодибилдера Дениса Филиппова ранее задержали за сбыт запрещенных веществ в Москве.