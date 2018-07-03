В Индонезии произошло крушение пассажирского парома

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По меньшей мере шесть человек погибли в результате крушения парома близ индонезийского острова Сулавеси, сообщает "Интерфакс".

Всего на борту судна, шедшего с острова Сулавеси к острову Селаяр, находилось 140 человек. Также паром перевозил автомобили, в том числе грузовики.

По предварительным данным, пассажирам не хватило спасательных жилетов. Кроме того, операция по спасению затруднена неблагоприятными погодными условиями.

Это уже не первый случай кораблекрушения в Индонезии за последнее время. 17 июня на озере Тоба на острове Суматра затонул паром, перевозивший около 200 пассажиров. Спасти удалось менее 20 человек.