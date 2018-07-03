Мужчина зарезал гостя во время застолья на западе столицы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

На западе столицы мужчина зарезал знакомого во время застолья. Злоумышленник был задержан, передает Агентство "Москва".

В ночь на 1 июля поступила информация о поножовщине в квартире на улице Петра Алексеева, сообщил источник в правоохранительных органах.

Позднее по этому адресу было обнаружено тело 50-летнего москвича с колото-резаной раной в области груди.

По данным источника, во время распития спиртных напитков хозяин квартиры угрожал гостю убийством, а после схватил кухонный нож и нанес мужчине смертельный удар в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве. Ведется следствие.