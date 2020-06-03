Водителей призвали объезжать место ДТП в центре Москвы

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Водителям рекомендуется объезжать место ДТП в районе пересечения Садового кольца и улицы Малой Дмитровки из-за затрудненного движения транспорта. Об этом говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

"На углу Садового кольца и улицы Малой Дмитровки – ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительной информации, погибших нет. Движение затруднено. Объезжайте", – говорится в сообщении.

В ЦОДД отметили, что на месте аварии работают оперативные службы города.

Ранее на востоке столицы водитель КамАЗа насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел вечером 2 июня на проспекте Буденного.