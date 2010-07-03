Электрички на Горьковском направлении МЖД следуют с увеличенным интервалом

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Несколько электричек следуют с увеличенным интервалом на Горьковском направлении МЖД. Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания, сообщает пресс-служба магистрали.

Пассажирам рекомендуют узнавать оперативную информацию о движении поездов на сайте РЖД и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра РЖД.

Ранее сообщалось, что расписание Киевского направления МЖД изменится 7-9 июня и 15-16 июня из-за путевых работ на участке "Солнечная" – "Внуково".

На время работ из расписания выведут некоторые рейсы из Москвы в Апрелевку, Лесной Городок, Новопеределкино, Нару, Малоярославец и в обратном направлении.