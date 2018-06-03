Появилось видео с места ликвидации боевика в Дагестане

Фото: ТАСС/Вадим Ахметов

Национальный антитеррористический комитет выложил в Сеть видео операции по ликвидации главаря банды причастных к террористическим преступлениям боевиков в Дагестане. Камера запечатлела нейтрализацию боевика, в ролике также показаны изъятые оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что во время операции в Дагестане ликвидирован главарь банды. Он оказал вооруженное сопротивление силовикам. Его нашли в лесу, около поселка Кванада Цумадинского района. Боевик отказался сложить оружие и начал перестрелку. Ответным огнем он был нейтрализован.

В Цумадинском районе Дагестана продолжается котртеррористическая операция, ведется поиск боевиков и их пособников.