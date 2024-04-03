Полицейские задержали петербургского доцента за фейки о ВС РФ – ТАСС

Фото: depositphotos/aksenovko

Полицейские Санкт-Петербурга задержали доцента Университета путей сообщения императора Александра I Дмитрия Буракова за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Бураков является кандидатом технических наук и занимает должность доцента на кафедре "Информатика и информационная безопасность". В органах правопорядка подчеркнули, что мужчину уже доставили в отдел полиции и составили на него протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ ("Дискредитация ВС РФ").



Ранее столичный суд арестовал на 10 суток студента МГУ Олега Тарасова. Его признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики при помощи роутера. Он назвал сеть Wi-Fi в общежитии проукраинским лозунгом.