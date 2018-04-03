СК рассказал, как нашли совершивших взрыв в метро Петербурга террористов

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В Следственном комитете рассказали, что теракт в метро Санкт-Петербурга в 2017 году совершили участники радикального исламистского сообщества, которые даже не были знакомы друг с другом, а общались с помощью современных средств коммуникации, передает "Газета.ру".

Как пояснила представитель СК России Светлана Петренко, именно в этом и заключалась основная сложность в поисках террористов. По ее словам, изобличить и установить всех участников преступной группы удалось благодаря тщательному анализу так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи.

Петренко напомнила, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлекли 11 человек, все они содержатся под стражей.

Взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста-смертника.

Еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания". Специалисты обезвредили его.