Уголовное дело возбудили после нейтрализации боевиков в Ингушетии

Фото: телеграм-канал Readovka

Следствие возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 2 марта 2024 года в ходе реализации оперативной информации по розыску участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Республики Ингушетия, при попытке осмотра расположенной в городе Карабулаке квартиры сотрудникам правоохранительных органов было оказано вооруженное сопротивление", – говорится в сообщении.



В ходе боестолкновения были нейтрализованы 6 вооруженных лиц.

Следователи осмотрели место происшествия, нашли и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. В настоящее время организованы следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

2 марта на четырех улицах города Карабулак в Ингушетии вводился режим контртеррористической операции. В НАК позже уточнили, что боевики планировали устроить несколько резонансных актов терроризма.

По данным комитета, бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ, которые пытались их задержать. Жители домов, прилегающих к району КТО, были эвакуированы.

В ходе контртеррористической операции российским силовикам удалось нейтрализовать шестерых боевиков. Согласно данным НАК, они были приверженцами ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация). Потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.