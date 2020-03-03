Мужчина упал в коллектор в Зюзине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На юго-западе Москвы мужчина упал в коллектор. Инцидент случился на улице Каховке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что мужчина сорвался с высоты 7 метров на стройке метрополитена.

В настоящее время пострадавшего достали спасатели, сейчас его осматривают медики.

Ранее СК начал проверку по факту гибели мужчины на стройке в Южном Медведкове. 6 февраля было найдено тело погибшего мужчины. У него были травмы, характерные при падении с высоты.