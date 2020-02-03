Израиль выдворил прибывших из России китайцев

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Фото: TASS/EPA/Mario Cruz
Власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая. Об этом сообщает израильский портал "Вести".
Отмечается, что китайцев отправили обратным рейсом из Тель-Авива в Москву из-за опасения распространения коронавируса. Инцидент произошел в аэропорту имени Бен-Гуриона 1 февраля, передает "Комсомольская правда".
Туристов задержали сотрудники Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля. Находившихся в том же самолете граждан Израиля направили на медицинское обследование.
При этом перед отправкой рейса в Москву многие пассажиры из Израиля отказывались лететь, узнав, что в одном самолете с ними будут находиться китайцы. Понадобилось несколько часов, чтобы урегулировать конфликт.
1 февраля стало известно, что Россия отказала в посадке самолету А310 из Уханя с гражданами Германии. Воздушное судно вместо запланированной посадки в Москве было вынуждено приземлиться в Хельсинки.
Россия временно приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.
Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.
Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, ограничения касаются только регулярных рейсов из континентального Китая.
Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, погибли 304 человека, а число зараженных почти достигло 15 тысяч.
Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.
Фото: Минздрав РФ
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