Задымление произошло в здании управы Басманного района

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В здании управы Басманного района столицы произошло задымление, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Новой Басманной улице, дом № 37, строение 1 на первом этаже. Сейчас проводится разведка по выявлению очага возгорания.