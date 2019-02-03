Один человек погиб и девять пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Шанхае

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В Шанхае водитель легковушки совершил наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре. Погиб один человек, еще девять получили различные травмы, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на пересечении улиц Сюйцзяхуэй и Дапу в городском районе Хуанпу. По предварительным данным, 31-летний водитель неожиданно потерял управление.

Девять пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Об их состоянии информации нет. Водитель задержан. Полиция проводит расследование.