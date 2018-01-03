Десять человек погибли в крупном ДТП в ХМАО

Фото: ТАСС/Кузьмиченок Василий

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку по факту ДТП на автодороге Ханты-Мансийск–Советский, в результате которого погибли 10 человек, среди которых четверо детей.

"Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка", – сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ведомства..

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО.

Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших задействованы психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и главного окружного управления ведомства.

Ранее сообщалось, что сильная метель в штате Нью-Йорк стала причиной крупной аварии на оживленной трассе. У города Баффало из-за плохой видимости столкнулись почти 40 автомобилей, в том числе 10 большегрузов. Кадры с места аварии выкладывают в сеть очевидцы и участники этого происшествия. По предварительным данным, один человек погиб, несколько получили серьезные травмы.