Режим ЧС ввели в Оренбургской области после пожара в ТЦ

2 декабря, 23:30
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации после пожара в торговом центре Оренбурга и хлопка газа в одном из домов в Новотроицке. Соответствующий указ подписал губернатор, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел в субботу, 2 декабря, в торговом центре Оренбурга "Мега мир". Общая площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В ходе пожара обрушилась крыша здания на площади 300 квадратов. Посетители и продавцы были эвакуированы, пострадавших нет.
В этот же день в жилой пятиэтажке в поселке Новорудный города Новотроицк взорвался бытовой газовый баллон. Пострадал один мужчина, он с ожогами госпитализирован. Из дома пришлось эвакуировать 150 жильцов.
На фасаде дома есть повреждения, решения по зданию примут после обследования.
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