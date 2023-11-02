В ООН заявили, что свыше 46 журналистов были убиты в 2023 году

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Свыше 46 журналистов были убиты в этом году, 531 представитель СМИ попал в тюрьму. Об этом Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк написал в соцсети X.

По его словам, бесчисленное множество других журналистов подверглись преследованиям и насилию.

"Надо остановить безнаказанность. Эти нападения неприемлемы", – поделился Тюрк.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ совершили покушение на военного корреспондента с позывным Лекс. Он работал для информационного агентства News Front в регионе.

По его словам, автомобиль журналиста получил сильные повреждения осколками. Осколочные ранения легкие, они были сразу обработаны, уточнил Сальдо.