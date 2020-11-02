Автозак с Шестуном попал в аварию

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, который содержится в СИЗО по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, получил травмы. Инцидент произошел в момент, когда автозак с ним ехал из суда в изолятор, приводит РИА Новости заявлении жены экс-главы Юлии Шестун.

"После заседания в Подольском городском суде вечером 30 октября автозак "Газель" с Александром Вячеславовичем попал в ДТП на Варшавском шоссе. Другая "Газель" пошла на обгон и резко дала по тормозам, из-за этого машину отбросило на рельсы трамвайных путей", – поделилась супруга. По словам Шестун, в результате ДТП у автозака отлетело переднее колесо.

Стало известно, что экс-глава Серпуховского района ударился головой о решетку. Кроме того, у него был поврежден правый тазобедренный сустав. Позднее, по словам супруги, Шестуна доставили в СИЗО на другом транспорте.

Экс-главе Серпуховского района вменяют получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализацию денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Ранее говорилось, что с экс-главы Серпуховского района Шестуна взыскали более 1 миллиарда рублей. Таким образом был удовлетворен антикоррупционный иск, поданный Генпрокуратурой.