Автозак с Шестуном попал в аварию

15:23
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, который содержится в СИЗО по обвинению во взяточничестве и мошенничестве, получил травмы. Инцидент произошел в момент, когда автозак с ним ехал из суда в изолятор, приводит РИА Новости заявлении жены экс-главы Юлии Шестун.
"После заседания в Подольском городском суде вечером 30 октября автозак "Газель" с Александром Вячеславовичем попал в ДТП на Варшавском шоссе. Другая "Газель" пошла на обгон и резко дала по тормозам, из-за этого машину отбросило на рельсы трамвайных путей", – поделилась супруга. По словам Шестун, в результате ДТП у автозака отлетело переднее колесо.
Стало известно, что экс-глава Серпуховского района ударился головой о решетку. Кроме того, у него был поврежден правый тазобедренный сустав. Позднее, по словам супруги, Шестуна доставили в СИЗО на другом транспорте.
Экс-главе Серпуховского района вменяют получение особо крупной взятки, такого же размера мошенничество и легализацию денег, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Ранее говорилось, что с экс-главы Серпуховского района Шестуна взыскали более 1 миллиарда рублей. Таким образом был удовлетворен антикоррупционный иск, поданный Генпрокуратурой.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: