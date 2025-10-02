Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 18:17

Происшествия

Пострадавших в ДТП в Останкинском районе доставили в больницы

Фото: Москва 24

Пострадавшие в ДТП в Останкинском районе Москвы доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, медики оперативно прибыли на место происшествия.

"Троих пострадавших госпитализировали в Склиф, ГКБ Иноземцева и в ГКБ Ерамишанцева. В это же время на месте стало плохо мужчине, его госпитализируют в больницу", – говорится в сообщении.

Дорожная авария на улице Годовикова произошла вечером 2 октября. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель Kia сбил двух мужчин и женщину, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу.

Мотоциклист чуть не сбил пешеходов на Боровском шоссе

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика