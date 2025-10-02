Пострадавших в ДТП в Останкинском районе доставили в больницы

Фото: Москва 24

Пострадавшие в ДТП в Останкинском районе Москвы доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом сообщает телеграм-канал столичного департамента здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, медики оперативно прибыли на место происшествия.

"Троих пострадавших госпитализировали в Склиф, ГКБ Иноземцева и в ГКБ Ерамишанцева. В это же время на месте стало плохо мужчине, его госпитализируют в больницу", – говорится в сообщении.

Дорожная авария на улице Годовикова произошла вечером 2 октября. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель Kia сбил двух мужчин и женщину, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу.

