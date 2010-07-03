Число погибших в результате ДТП в Перу увеличись до 23

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Число погибших в ДТП в Перу увеличилось до 23 человек. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на службу по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом страны Sutran.

"Согласно данным персонала Sutran, находящегося на месте, погибли 23 человека", – сообщается в пресс-службе ведомства.

Кроме того известно, что автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. Трагедия произошла в провинции Киспиканчи.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 14 пострадавших в результате аварии. Причины происшествия пока неизвестны.