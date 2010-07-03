10 человек стали жертвами падения автобуса в пропасть в Перу

Не менее 10 человек погибли и еще 14 пострадали в результате падения автобуса в пропасть на юге Перу. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на местное Управление по контролю за наземным пассажирским и грузовым транспортом.
"По данным полиции Перу, погибли 10 человек, 14 человек пострадали. Они были доставлены в местные больницы", – передает ведомство.
По предварительной информации, автобус упал в пропасть высотой 100 метров. Инцидент произошел в провинции Киспиканчи. Сейчас полиция пытается установить причины ДТП.
Ранее девять человек пострадали в аварии с участием микроавтобуса в Якутии. ДТП произошло на 158-м километре федеральной трассы "Вилюй" в Горном районе.
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