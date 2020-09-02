Одноклассников распылившей перцовый баллончик ученицы не госпитализировали – директор

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одноклассникам девочки, которая распылила перцовый баллончик в классе, госпитализация не потребовалась, сообщила директор Западного комплекса непрерывного образования Наталья Пометун. Речь идет об инциденте в школе на улице Толбухина в Москве.

Директор отметила, что медицинское обследование понадобилось самой ученице, которая распылила средство самообороны, так как у нее проявилась аллергическая реакция. Решение о медицинском осмотре приняла мама девочки.

"Сегодня, 2 сентября, одна из семиклассниц пронесла на территорию школы перцовый баллончик. На перемене одноклассница, увидев баллончик в сумке девочки, взяла его и распылила в классе. Педагог незамедлительно вывела школьников из зоны распыления и вызвала бригаду скорой помощи, чтобы медики на всякий случай осмотрели ребят. Самочувствие школьников нормальное, госпитализация никому из них не понадобилась. После инцидента ребята вернулись к занятиям", – рассказала Пометун.

Она добавила, что в школе выясняют детали произошедшего, ведется служебное расследование.