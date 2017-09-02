СК начал проверку по факту крушения Ан-2

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Следователи инициировали проверку после крушения самолета Ан-2 во время авиашоу в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

На месте прибыла следственно-оперативная группа. После того, как будут закончены работы по ликвидации последствий крушения, специалисты проведут осмотр его судна.

Самолет Ан-2 потерпел крушение на аэродроме Черное в Балашиинском районе. Он совершал демонстрационный полет и после выполнения разворота упал с высоты менее 500 метров. Оба члена экипажа разбились.