Газонокосильщики обнаружили вблизи 95-го километра МКАД предмет, похожий на гранату

16:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вблизи 95-го километра МКАД сотрудники ГБУ "Автодороги" обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом сообщили в Life.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Предмет обнаружили в ходе покоса травы. На месте работают экстренные службы. Специалистам предстоит выяснить, с какой, предположительно, гранатой столкнулись рабочие: с боевой или учебным муляжом.
Ранее полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину. При обследовании жилища следственно-оперативной группой было обнаружено и изъято 3 предмета, конструктивно схожих с пистолетами, 3 магазина и 83 патрона разного калибра. В ходе осмотра места происшествия были изъяты различные составные части оружия, отметили в ГУ МВД по Москве.
До этого в гаражном кооперативе "Восточный" в подмосковном Сергиевом Посаде, где 26 июля произошел взрыв, нашли гранату РГД-5. Сообщалось, что за взрывом последовал пожар, его площадь составила 5 квадратных метров.
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