Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

Правоохранители пресекли нарушение общественного порядка в Парке Горького, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии.

"Во время праздничных мероприятий в парке Горького военнослужащие Росгвардии во взаимодействии с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка", – сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что личности зачинщиков устанавливаются.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с сотрудниками Росгвардии.

Накануне в интернете также появилось видео с пассажирами самолета нидерландской авиакомпании KLM, направлявшегося на Ибицу. Они устроили потасовку после того, как один из мужчин отказался надевать маску. Другие путешественники скрутили нарушителя.