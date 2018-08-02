Правоохранители задержали подозреваемых в хищении 2 млрд рублей у энергетической компании

2 августа, 15:02
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Столичные полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали подозреваемых в хищении двух миллиардов рублей у крупной энергетической компании. Задержанные, как полагает следствие, заключали фиктивные договоры купли-продажи нефтепродуктов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Агентство "Москва".
По ее словам, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ вместе с московскими коллегами и ФСБ России пресекли деятельность преступной организации, участников которой подозревают в крупном хищении средств.
В рамках дела о мошенничестве, следователи провели 17 обысков в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых в Москве, Красноярске, Челябинске и Ялте.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали адвоката, которого подозревают в соучастии хищению 330 миллионов рублей у "Роскосмоса". Речь идет о председателе адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игоре Третьякове. По данным следствия, преступники украли у госкорпорации крупную сумму через оказание фиктивных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры".
Кроме того, сообщалось, что бывшего руководителя московского банка "Советский" подозревают в крупном мошенничестве. Тверской суд Москвы объявил Станислава Митрушина в международный розыск. По решению суда Митрушин по подозрению в хищении двух миллиардов рублей был заочно заключен под стражу.
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