Бывшего главу совета директоров банка "Советский" объявили в розыск

Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Экс-руководители московского банка "Советский" подозреваются в крупном мошенничестве. Тверской суд Москвы объявил бывшего главу совета директоров Станислава Митрушина в международный розыск, передает РИА Новости.
"Акционер и председатель совета директоров одного из банков, обвиняемый в хищении денежных средств кредитного учреждения, объявлен в международный розыск", – пояснили в пресс-центре МВД РФ.
В пресс-центре пояснили, что по решению суда Митрушин по подозрению в хищении двух миллиардов рублей был заочно заключен под стражу.
Деньги из банка, по версии следствия, выводились при помощи кредитования фиктивных структур. Основной вывод активов совершился перед принятием решения о санации "Советского" Центробанком РФ. В афере также участвовали топ-менеджеры банка, имена которых не уточняются.
Банк "Советский" с 2015 года проходил процедуру финансового оздоровления, а в феврале этого года Центробанк РФ взял его на санацию через Фонд консолидации банковского сектора. 3 июля у "Советского" была отозвана лицензия, так как дальнейшие действия по предупреждению банкротства банка могли не оправдать результатов.
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