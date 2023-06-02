Взрыв газа произошел в жилом доме в Дагестане

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана"

Газ взорвался в многоквартирном доме в Каспийске. В результате происшествия пострадал один человек, рассказали в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

"По системе 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме на улице Омарова, дом № 18 в Каспийске. По прибытии пожарного расчета установлено, что хлопок произошел в однокомнатной квартире на 7-м этаже", – передает РИА Новости сообщение спасателей.

В результате ЧП один мужчина получил ожоги, его оперативно отвезли в медучреждение, уточнили в ГУ МЧС по республике. Кроме того, были выбиты три окна, других разрушений нет.

Ранее человек пострадал при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Во время работ по установке натяжного потолка из-за взрыва газового баллона произошло возгорание. В региональном главке ведомства подчеркнули, что соседние квартиры не были повреждены. Возгорание устранили.



Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Волгограде