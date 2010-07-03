Начальника колонии в Орловской области уволят после банкета для заключенных

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Главу исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в Сети появилось видео банкета для заключенных. Об этом сказал заместитель директора ФСИН Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты. Руководитель, его заместитель будут уволены", – сказал он.

Взысканию также может подвергнуться начальник территориального органа. Ведомство проводит проверку видео, которое ранее было опубликовано в издании "Орловские новости".

На видео показано, как один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами. Максименко отметил, что само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии. Однако такие мероприятия должны проходить под контролем или при участии руководства колонии.