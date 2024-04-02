Число жертв пожара в многоэтажном доме в Стамбуле увеличилось до 25 – TRT

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Примерно 25 человек погибли и трое пострадали в результате возгорания в 16-этажном стамбульском деловом центре "Гайреттепе". Об этом сообщает TRT со ссылкой на сведения от управления губернатора Стамбула.

По информации источника, трое пострадавших еще находятся в тяжелом состоянии в медучреждениях. При этом в сообщении сказано, что большинство погибших – рабочие, которые проводили ремонт в подвальном помещении, где расположен ночной клуб и где произошло возгорание.

Кроме того, власти пока не подтверждают, что перед пожаром произошел взрыв, о котором говорили некоторые очевидцы. Между тем телеканал Haberturk сообщает о 27 погибших.

Возгорание произошло 2 апреля в ночном клубе, который находится на первом этаже 16-тажного жилого здания в районе Шишли в центре Стамбула. По информации СМИ, заведение было закрыто из-за празднования Рамадана, однако в помещении шел ремонт.

Изначально сообщалось о 12 погибших и 11 пострадавших, из которых семеро находились в тяжелом состоянии. Губернатор провинции тогда заявлял, что все погибшие занимались ремонтом ночного клуба.

