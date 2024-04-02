12 человек погибли после пожара в жилом доме в Стамбуле

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Жертвами пожара внутри жилого дома в районе Шишли в центре Стамбула стали 12 человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местные власти.

"Число жертв пожара в Шишли увеличилось до 12, ранены 11, из них семеро в тяжелом состоянии", – уточнил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.

Пожар начался в ночном клубе, который находится на первом этаже 16-тажного здания. По данным СМИ, заведение было закрыто из-за Рамадана. В то же время в помещении шел ремонт.

"Все погибшие – это те, кто занимался ремонтом ночного клуба", – сказал Гюль.

По его словам, в результате пожара пострадали 11 человек, из которых семеро находятся в тяжелом состоянии.



Ранее стало известно, что пожарные ликвидировали пожар в цеху предприятия "Электроизолит" в Хотькове в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья. Возгорание случилось вечером 1 апреля, в результате никто не пострадал.

