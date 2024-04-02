Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе развязки с улицей Свободы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 72 километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внутренней стороне 72 км МКАД (перед развязкой с улицей Свободы) столкнулось несколько автомобилей", – указано в сообщении.

На месте происшествия уже работают оперативные службы города, движение в районе ДТП затруднено. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что на улице Лобачевского в Москве взорвалась "Газель". Внутри разрушился газовый баллон, из-за чего автомобиль загорелся, уточняли в департаменте транспорта.

Поэтому было принято решение перекрыть движение по автодороге. Горожан также попросили искать другие пути для объезда места происшествия.