Один человек погиб в ДТП в Солнечногорском районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в аварии, которая произошла на 22 километре трассы А107 в Солнечногорском районе. Там столкнулись два транспортных средства, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В результате аварии один человек погиб", – говорится в сообщении.

В министерстве автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, а также быть внимательнее за рулем.