Водителя иномарки задержали после стрельбы на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очевидцы задержали водителя фургона Ford Transit, который открыл стрельбу на МКАД в районе Варшавского шоссе. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел на 34-м километре МКАД, не доезжая 100 метров до автозаправки ММК Petrol. Там водитель грузовика открыл стрельбу из травматического пистолета по другому мужчине.

"Его задержали очевидцы", – сказал собеседник агентства. Обстоятельства произошедшего устанавливают.