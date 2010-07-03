Диетолог назвал необходимый для отказа от сладкого срок

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Отвыкнуть от сладкого можно всего за две недели. Так считает заместитель главного внештатного специалиста-диетолога Минздрава РФ Алла Погожева.

Она отметила, что россиянам, не страдающим ожирением, рекомендуется употреблять не более двух столовых ложек сахара в сутки. Это она аргументировала тем, что избыточное потребление сахара ведет к развитию многих заболеваний: ожирению, сахарному диабету второго типа и гиперлипидемии.

"Эти заболевания занимают больше 50% среди причин общей смертности населения, поэтому снижение сахара является первостепенной задачей. К отмене сахара как вкусовой привычке человек может привыкнуть за две недели", – цитирует Погожеву Агентство "Москва".

По ее словам, согласно норме, потребление сахара должно не превышать 10% от калорийности рациона. К примеру, если в норме человек должен употреблять две тысячи калорий в сутки, то нужно не более 50 граммов сахара в день. При этом диетолог подчеркнула, что эта норма относится только к людям с нормальной массой тела.

Людям с избыточной массой тела, сахарным диабетом второго типа, гиперлипидемией IIB или IV диетолог посоветовала полностью исключить сахар из рациона.

Ранее диетолог рассказала, как уменьшить потребление сахара. По словам специалиста, в этом помогут здоровое питание и физическая активность.

По словам врача, сахар представляет собой природный антидепрессант, который позволяет человеку расслабиться и уйти от проблем. В сочетании с жиром он придает вкус продукту, который невозможно забыть. Пищевая промышленность пользуется этим, привязывая человека к своим продуктам.

В качестве альтернативы она предлагает учиться получать удовольствие от других факторов, одним из которых может стать физическая активность. Человек сам должен выбрать для себя практики, которыми будет заниматься с удовольствием.