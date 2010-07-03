Диетолог рассказала, как уменьшить потребление сахара

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что здоровое питание и физическая активность могут помочь в борьбе с привязанностью к сладкому, сообщает НСН.
По словам врача, сахар представляет собой природный антидепрессант, который позволяет человеку расслабиться и уйти от проблем. В сочетании с жиром он придает вкус продукту, который невозможно забыть. Пищевая промышленность пользуется этим, привязывая человека к своим продуктам.
"К сожалению, мы ушли от традиций приготовления пищи дома. Люди не задумываются о том, что они хотят есть в течение дня. Не берут с собой закуски в виде овощной нарезки, покупают печенье, шоколад, конфеты и злоупотребляют такими продуктами", – отметила Королева.
В качестве альтернативы она предлагает учиться получать удовольствие от других факторов, одним из которых может стать физическая активность. Человек сам должен выбрать для себя практики, которыми будет заниматься с удовольствием.
В мозг будет выбрасываться большое количество эндорфинов, и потребность в сладком можно будет побороть значительно легче. Это, в свою очередь, позволит избежать проблем с набором лишней массы тела, метаболических проблем и болезней.
В 2018 году россияне превысили норму потребления сахара почти вдвое – 39,5 килограмм на человека при норме в 24. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отметил, что его ведомство и Роспотребнадзор делают все, чтобы россияне ели меньше сахара.
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